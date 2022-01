Salzwedel: Betrunkene Autofahrerin (46) verursacht schweren Unfall

Mehr als drei Promille pustete eine Autofahrerin nach einem schweren Unfall in Salzwedel. Bei dem Crash wurde eine andere Frau leicht verletzt.

Eine stark betrunkene Autofahrerin (46) verursachte diesen Unfall auf der Brückenstraße in Salzwedel.

Salzwedel (vs) - Stark betrunken verursachte eine Autofahrerin (46) in Salzwedel einen Unfall. Der Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab bei der Frau einen Wert von 3,19 Promille, teilt die Polizei mit.

Die Fahrerin eines Nissan bog am Donnerstag (19. Januar) gegen 18.35 Uhr mit einem großen Bogen vom Chüdenwall nach rechts auf die Brückenstraße ab. Der Bogen wurde so groß, dass der Nissan auf die Gegenspur geriet und dort mit dem Ford Focus eines 84-jährigen Autofahrers kolliderte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich eine Insassin (79) des Fords leicht. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

"Ins Altmark-Klinikum musste letztendlich auch die 46-jährige Nissan-Fahrerin, zwecks Blutprobenentnahme", heißt es im Bericht der Beamten weiter. Die Frau, die mitteilte, dass sie keine Fahrerlaubnis besitze, muss sich nun "wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung verantworten."

Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 12.000 Euro geschätzt.