Bei dem Versuch, eine feuchte Stelle zu trocknen, hat es in dem Haus von Gastronom Lutz Winkelmann kurzzeitig gebrannt.

Feuer in der Burgstraße

Feuerwehreinsatz am 1. März in der Salzwedeler Burgstraße neben Lutze's Butze

Salzwedel - In einem Nachbarhaus der bekannten Gaststätte Lutze's Butze ist es am 1. März gegen Mittag kurzzeitig zu einem Brand gekommen. Hauseigentümer und Gastronom Lutz Winkelmann hatte versucht, eine feuchte Stelle in dem Gebäude zu trocknen.