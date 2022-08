Salzwedelerin per WhatsApp um 2435 Euro geprellt

Betrüger haben eine 62-Jährige hereingelegt und dabei viel Geld erbeutet. Ein Mann gab sich per WhatsApp als Sohn der Salzwedelerin aus.

Eine Salzwedelerin hat viel Geld an Betrüger verloren.

Salzwedel (vs) - Genau 2435 Euro hat eine 62-jährige Salzwedelerin an Betrüger verloren. Denn sie ist Opfer einer modernen Betrugsmasche über WhatsApp geworden, teilte die Salzwedeler Polizei gestern in ihrem Bericht mit.

Die Frau habe am Montag eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten, die angeblich von ihrem Sohn stammte. Der Schreiber teilte mit, dass er sein altes Handy verloren habe, aber mit dem neuen Gerät, das Überweisen von zwei wichtigen Rechnungen nicht funktioniere. Deshalb bat er die Angeschriebene, das für ihn zu erledigen. Die Salzwedelerin überwies die genannte Summe. Am nächsten Tag sprach sie mit ihrem Sohn: Dieser hatte die Nachricht nicht geschrieben.

Die Polizei weist darauf hin, dass der sogenannte Enkeltrick 2.0 von Betrügern immer wieder genutzt werde, um auf diese Weise an Geld zu gelangen. Die Beamten raten, bei Whatsapp-Nachrichten von unbekannten Nummern besonders misstrauisch zu sein. „Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach“, rät Ingo Rolle, Mitarbeiter Zentrale Aufgaben, eindringlich. Geldüberweisungen, die per WhatsApp oder andere Messenger eingefordert werden, sollten immer überprüft werden.