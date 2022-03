Schwerer Unfall auf der B71 bei Salzwedel: 59-Jähriger im Auto eingeklemmt

Ein Lkw-Fahrer (57) wollte am Montag (14. März) gegen 5.30 Uhr aus der Fuchsberger Straße nach links auf die B71 in Richtung Mahlsdorf im Altmarkkreis Salzwedel abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt. Ein Auto kollidierte mit dem Sattelzug. Der Fahrer des Pkw wurde dabei eingeklemmt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzwedel hervorgeht, missachtete der 57-Jährige die Vorfahrt eines aus Richtung Mahlsdorf kommenden Opel-Fahrers. Der Pkw kollidierte mit dem Sattelzug, sodass der 59-jährige Mann im Opel eingeklemmt wurde.

Der Mann musste mit acht Kräften der freiwilligen Feuerwehr Salzwedel aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Salzwedeler Krankenhaus.

Ein Lkw-Fahrer (57) wollte am Montag (14. März) gegen 5.30 Uhr aus der Fuchsberger Straße nach links auf die B71 in Richtung Mahlsdorf im Altmarkkreis Salzwedel abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt. Ein Auto kollidierte mit dem Sattelzug. Der Fahrer des Pkw wurde dabei eingeklemmt.

Am Opel entstand Totalschaden und beim Lkw wurde der Sattelanhänger beschädigt. Die Schadenssumme beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es auf der B71 bis etwa 9.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.