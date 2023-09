Ist es nach dem Simsonrennen in Dessau bei Arendsee zu einem sexuellen Übergriff gekommen? Das ermittelt die Polizei, denn es wurde eine entsprechende Anzeige erstattet.

Arendsee - Die Kriminalpolizei ermittelt in der Einheitsgemeinde Arendsee – dies sorgt in der Bevölkerung für Aufsehen. Und zwar mit Blick auf das Simsonrennen am 9. September im Ortsteil Dessau.