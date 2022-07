Salzwedel (vs) - Ein 41-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen eine Scheibe am Haupteingang des Landratsamts, in der Karl-Marx-Straße in Salzwedel, mit einem Pflasterstein eingeworfen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Später warf er dann den bereits benutzten Stein durch die beschädigte Scheibe, getroffen hat er damit zunächst niemanden. Ein hinzugerufener Sicherheitsmitarbeiter wurde von dem Mann mit einem weiteren Pflasterstein beworfen. Dadurch zog sich der 49-Jährige Schürfwunden zu.

Der 41-Jährige gab als Grund für die Tat an, dass seine Sozialleistungen gekürzt wurden und er deswegen wütend war. Er wurde in ein Fachklinikum eingewiesen. An der Glasscheibe der Eingangstür des Landkreises ist ein Schaden von 750 Euro entstanden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.