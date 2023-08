Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntag, 20. August, kurz vor 12 Uhr auf der B248 zwischen Salzwedel und Kuhfelde. Zwei Fahrzeuge sind beteiligt.

Rettungskräfte mussten am Sonntagmittag, 20. August, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B248 zwischen Salzwedel und Kuhfelde ausrücken. Ein Mann verstarb.

Salzwedel/Kuhfelde - Kurz hinter dem Abzweig Dambeck in Richtung Kuhfelde ist ein 40-jähriger Mann mit einem Audi am Sonntagmittag, 20. August, zum Überholen ausgeschert, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes, mit dem der Audi frontal kollidiert ist.

Die Fahrzeuge seien nach der Kollision gegen die Leitplanken geprallt. Der Audi-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, berichtete die Polizei am Montag. Er sei durch die Feuerwehr aus dem Auto geholt und zu einem angeforderten Rettungshubschrauber gebracht worden. Die Reanimation sei erfolglos geblieben, der Unfallverursacher verstorben.

Ein Mann (58) und eine Frau (47), die im Mercedes unterwegs gewesen seien, seien leicht verletzt ins Krankenhaus Salzwedel gebracht worden.

Tödlicher Unfall bei Salzwedel: Straße für mehr als vier Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilt die Polizei mit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 39.000 Euro geschätzt. Die stark beschädigte Leitplanke schlägt mit etwa 5.000 Euro zu Buche. Die Reparaturarbeiten haben am Montag begonnen, der Abschnitt war nur per Ampelregelung passierbar.

25 Feuerwehrleute aus Salzwedel und umliegenden Ortschaften rückten zur Unfallstelle aus, um zu helfen. Zudem waren drei Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme etwa viereinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet.