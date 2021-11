Totalschaden: 28-Jähriger kollidiert mit geparktem Auto in Richtung Klötze

Wenze (vs) - In Wenze auf der Straße Unter den Linden war am Dienstag, den 23. November 2021, gegen 9.40 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Klötze unterwegs, als er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Up! übersah und mit diesem kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 5.500 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Personen wurden nicht verletzt.