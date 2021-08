Unfall in Salzwedel mit zwei Verletzen

Salzwedel (vs) - Am Freitagnachmittag missachtete ein 60-jähriger Autofahrer die Vorfahrt an der Kreuzung Tuchmacherstraße/ Schillerstraße in Salzwedel. Der Fahrer bog nach rechts in die Schillerstraße ein und übersah hierbei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrerin (22) eines VW Golf.

Die junge Dame konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit ihrer Fahrzeugfront gegen das linke Heck des Skoda Citigo. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Begutachtung in das Salzwedeler Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 12.000 Euro.