Unfall in Salzwedel: Radfahrer fährt auf parkendes Auto auf

In Berge ist ein Radfahrer auf ein parkendes Auto aufgefahren und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach Polizeiangaben war der Radfahrer durch Geräusche an seiner Kette abgelenkt.

Salzwedel/Berge (vs) - Am Montagnachmittag, 20. September, ist es in Berge zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 32-jähriger Radfahrer auf ein parkendes Auto in der Berger Dorfstraße aufgefahren sein.

Bei dem Unfall soll sich der Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen haben. Am Auto der 38-Jährigen soll ein Schaden von circa 2000 Euro entstanden sein, gab die Polizei bekannt.

Nach Angaben der Beamten soll der Radfahrer das vor ihm parkende Fahrzeug nicht gesehen haben, weil er gerade nach unten geschaute. Dort habe seine Fahrradkette komische Geräusche gemacht.