Ein Rettungswagen im Einsatz ist bei Beetzendorf in einen Unfall verwickelt worden.

Einsatzfahrt endet in Unfall: Rettungswagen kann bei Beetzendorf nicht mehr ausweichen

Beetzendorf. - Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen im Einsatz ist es am frühen Samstagmorgen auf der Landstraße zwischen Jeeben und Beetzendorf gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein Mensch zuvor bei Beetzendorf gestürzt und der Rettungswagen zu Hilfe geeilt. Auf dem Weg zum Einsatz sei aber ein Reh über die Fahrbahn gelaufen, heißt es. Eine Kollision habe nicht mehr verhindert werden können.

Sowohl das Reh als auch der Rettungswagen konnten nach dem Zusammenprall ihren Weg fortsetzen, so die Beamten weiter. Wegen der Dringlichkeit des Einsatzes sei es aber erst in der Außenstelle der Polizei in Klötze eine Unfallaufnahme gegeben.