Ungenutztes Stallgebäude nahe Salzwedel stark beschädigt

Für Feuerwehren in der Einheitsgemeinde Salzwedel war das Wochenende stressig. Ein Feuer hielt die Freiwilligen in Atem.

Feuerwehren mussten zu einem Brand in den Salzwedeler Ortsteil Henningen ausrücken.

Henningen (vs) - Ein Feuer brach am Sonnabend, 21. Januar, kurz vor Mitternacht im Salzwedeler Ortsteil Henningen aus. Das Feuer breitete sich in einem leer stehenden Stallgebäude aus.

Ein Anwohner hatte das Unheil bemerkt und wählte den Notruf. Als die Polizei eintraf, waren die Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. „Das leer stehende Gebäude wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es im gestrigen Pressebericht.

Die Ordnungshüter schätzen den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch können die Experten aber nicht zweifelsfrei sagen, wo durch das Feuer in dem ungenutzten Stall tatsächlich ausbrach. Insgesamt 54 Einsatzkräfte der Feuerwehren Henningen, Langenapel, Andorf, Hestedt, Barnebeck, Rockenthin, Osterwohle und Salzwedel löschten.