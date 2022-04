Feuerwehreinsatz Viel Qualm bei Brand: Feuerwehren verhindern in Fleetmark Schlimmeres

In Fleetmark (Einheitsgemeinde Arendsee) brannte es am Mittwoch, 5. Januar, in einem Flachbau eines Unternehmens. Einsatzkräfte der Feuerwehren mussten mit schwerem Atemschutz in das Haus.