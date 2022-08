VW-Fahrer übersieht Radfahrer bei Diesdorf: Mann tot

Diesdorf/Schadewohl /vs - Ein Radfahrer (78) ist am Dienstag, 2. August, gegen 21.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall zwischen Diesdorf und Schadewohl verstorben. Ein VW Crafter, in gleicher Richtung unterwegs, kollidierte mit dem Mann, der auf den Grünstreifen geschleudert wurde, schildern die Beamten aus dem Polizeirevier Salzwedel den Unfallhergang.

Trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungskräften verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher (30) roch nach Alkohol und musste pusten. Der Test vor Ort ergab einen Wert von 1,56 Promille. Er musste zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Der junge Mann muss sich jetzt wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.