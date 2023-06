Neulingen (hz) - Das Feuer fraß sich durch den Waldboden, jede Minute zählte nahe dem Arendseer Ortsteil Neulingen. Schnell waren am Sonntag, 25. Juni, kurz nach 14.30 Uhr die ersten Feuerwehren vor Ort. Ein erneuerter Brand in diesem Bereich hielt die Feuerwehren am Dienstag, 27. Juni, ab 11.30 Uhr bis in den Nachmittag hinein in Atem. Mit vereinten Kräften gelang es in beiden Fällen, ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Eine Fläche von etwa 1,5 Hektar stand am Sonntag, 25. Juni, in Flamen. Insgesamt 91 Frauen und Männer waren im Einsatz. Die Feuerwehren Neulingen, Leppin, Arendsee, Binde, Kläden, Schrampe, Zießau, Harpe und Zühlen arbeiteten Hand in Hand. Einsatzleiter Marek Weiß lobte im Nachgang: „Danke an alle Kameraden, Landwirte, Privatpersonen und Versorgungseinrichtungen für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir alles schnell unter Kontrolle hatten.“

Als die Meldung eines erneuten Waldbrandes gestern kurz vor 11.30 Uhr einging, ahnten die Feuerwehrleute bereits, es geht wieder in die Gemarkung Neulingen. Offenbar hatten sich unbemerkte Glutreste erneut entzündet.

Die Feuerwehren mussten am Dienstag, 27. Juni, erneut in die Gemarkung Neulingen ausrücken, um dort Waldboden abzulöschen. Foto: Feuerwehr Arendsee

Die Feuerwehren Neulingen, Leppin, Kläden, Zießau, Zühlen, Neulingen, Arendsee und Seehausen waren wenige Minuten später vor Ort. 62 Frauen und Männer löschten. Sie wurden von der Forst mit einem Traktor unterstützt. Dank der Technik konnten die Fläche umgepflügt und die Brandherde besser lokalisiert werden. Es handelt sich um eine weitestgehend kahle Fläche, auf der neben kleineren Kiefern vor allem Totholz liegt. Auf dieses sowie Pflanzen griff das Feuer über. Landwirte der Region unterstützten mit Wasserwagen. Gegen 14.30 Uhr war das Feuer aus. Ein angrenzendes Waldstück konnte vor weiteren Schäden bewahrt werden. Bürgermeister Norman Klebe lobte das Engagement aller Beteiligten.

Wie Förster Lothar Büst, der aktuell im Bereich Waldbrandschutz aktiv ist, informierte, wurde dieser Brand mit Hilfe eines Feuerwachturms im benachbarten Niedersachsen entdeckt. Ursache des ersten Einsatzes am Sonntag war vermutlich ein Blitzschlag.

Entsprechende Spuren wurden an einem Baumstumpf vor Ort nahe Neulingen gefunden. Das Gewitter zog bereits knapp drei Tage zuvor über die Region. Die Zeitspanne dazwischen verwundert den erfahrenen Förster keinesfalls. Er hat ähnliches bereits mehrfach, zum Beispiel in Bereich Gestien, erlebt. Auch dort entstand vor einigen Jahren erst Tage nach dem eigentlichen Gewitter ein Feuer.