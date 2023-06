Die Regenfälle haben offenbar kaum für eine entspanntere Situation in den Wäldern gesorgt. Nahe Neulingen brannte es, ein Großaufgebot von Feuerwehren war nötig.

Neulingen (hz) - Das Feuer fraß sich durch den Waldboden, jede Minute zählte. Schnell waren am Sonntag, 25. Juni, kurz nach 14.30 Uhr die ersten Feuerwehren vor Ort. Weitere Kräfte waren nötig, gemeinsam wurden in der Gemarkung des Arendseer Ortsteils Neulingen gelöscht. Dort brannte Wald. Mit vereinten Kräften gelang es, ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Eine Fläche von etwa 150 mal 100 Meter stand in Flamen. Insgesamt 91 Frauen und Männer waren im Einsatz. Die Feuerwehren Neulingen, Leppin, Arendsee, Binde, Kläden, Schrampe, Zießau, Harpe und Zühlen arbeiteten Hand in Hand. Einsatzleiter Marek Weiß lobte im Nachgang: „Danke an alle Kameraden, Landwirte, privat Personen und Versorgungseinrichtungen für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Ihr habt alle dazu beigetragen, dass wir alles schnell unter Kontrolle hatten.“