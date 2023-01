Die Polizei in Salzwedel sucht nach Dieben. Diese haben in der Hansestadt diverse Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet.

Werkzeug aus vier Fahrzeugen in Salzwedel gestohlen

Werkzeug ist aus vier Fahrzeugen in Salzwedel gestohlen worden: Die Polizei sucht die Diebe.

Salzwedel (vs) - War eine Diebesbande unterwegs? Diese Vermutung liegt nahe, denn zwischen Sonnabend, 28. Januar 2023, 20 Uhr, und Sonntag, 29. Januar 2023, 6 Uhr, ist Werkzeug aus mehreren Fahrzeugen im Salzwedeler Stadtgebiet gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bislang seien vier Einbrüche angezeigt worden, heißt es aus dem Salzwedeler Polizeirevier. Die Tatorte würden sich an der Großen Pagenbergstraße, dem Nordbockhorn, Am Chüdenwall und an der Uelzener Straße befinden. Die Fahrzeuge seien jeweils aufgebrochen und das darin befindliche Werkzeug mitgenommen worden. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03901/8480 zu melden.