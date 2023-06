In Salzwedel haben sich zwei Männer gefährlich verletzt und dabei strafbar gemacht. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen der Tat.

Gefährlich verletzte Männer in Salzwedel: Polizei sucht dringend nach Zeugen

In Salzwedel kam es im Mai zu einer schweren Körperverletzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Salzwedel (vs) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es bereits am 9. Mai gegen 20.30 Uhr auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten sich dort zwei Männer, 22 und 36 Jahre alt, geprügelt und dabei verletzt.

Die beiden Männer sollen sich zunächst in einer Gruppe bei den Bänken aufgehalten haben, wo es zum ersten Handgemänge gekommen sein soll. Dies habe sich dann weiter über die Neuperverstraße Höhe "Guzzo" bis in den Schrangen hinein verlagert. Dabei sollen sich die Männer gegenseitig unter anderem mit Gegenständen verletzt haben, so dass sie vor Ort von medizinisch versorgt werden mussten.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzwedel unter der Rufnummer 03901-8480 zu melden.