Polizeieinsatz am Sonnabend bei Böddenstedt: Zwei Fahrzeuge waren kollidiert.

Böddenstedt - Verkehrsunfall am Sonnabend gegen 10 Uhr mit zwei verletzten Personen: Darüber informiert die Polizei in ihrem aktuellen Pressebericht.

Ein 74-Jähriger sei mit seinem Renault auf der Reimmannstraße in Salzwedel in Richtung Böddenstedt unterwegs gewesen, schildern die Beamten den Hergang. Zur selben Zeit sei ein 68-Jähriger mit einem VW auf der Kreisstraße aus Richtung Kemnitz in Richtung Salzwedel unterwegs gewesen. Auf Höhe der Kreuzung Böddenstedt habe der Renault-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Volkswagen übersehen. Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen.

Der Fahrer des VW und die Beifahrerin des VW seien bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Sie mussten nach Polizeiangaben jedoch nicht medizinisch vor Ort behandelt werden.

Der geschätzte entstandene Schaden sei hoch. Am VW würde er auf etwa 15.000, am Renault auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden, informierten die Beamten.