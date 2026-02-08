Ein Mann sieht sich gezwungen einzuschreiten, als sein Nachbar seiner Tochter nachstellt. Was als Konfrontation beginnt, endet in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein Mann hat seine Hand zur Faust geballt.

Salzwedel. - Was als Streit unter Nachbarn in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf begann, endete jetzt vor dem Amtsgericht Salzwedel. Der Angeklagte soll dem mutmaßlichen Opfer am 30. September 2025 ins Gesicht geschlagen haben. Dieser schildert jedoch einen anderen Hergang und offenbart die schwerwiegenden Hintergründe der Auseinandersetzung.