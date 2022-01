Schnapsdieb schlägt mit 5,5 Promille gleich mehrmals zu

In Thüringen war ein betrunkener Mann auf diebischer Tour gewesen. In einem Geschäft soll er sogar mehrere Schnapsflaschen vor dem Personal geleert haben.

Schmalkalden/dpa - Mit 5,5 Promille Atemalkohol ist ein Mann in Schmalkalden auf einer diebischen Schnapstour erwischt worden. Der 42-Jährige hatte am Mittwoch zunächst aus einer Tankstelle eine Flasche Schnaps gestohlen und war wenig später beim Diebstahl einer weiteren Flasche in einem Lebensmittelmarkt erwischt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In einem weiteren Geschäft habe er vor den Augen des Personals gleich zwei Schnapsflaschen geleert. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 5,5 Promille ergeben. Die Polizei fuhr den Betrunkenen nach Hause. Dort schlief er seinen Rausch aber nur kurz aus und ging dann wieder auf Diebestour, wie die Polizei berichtete.

Der 42-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Der Alkoholdieb schlief seinen Rausch in einer Zelle aus und wurde am Donnerstag mit zahlreichen Anzeigen nach Hause entlassen.