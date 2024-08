Nach einem Schockanruf hat eine 73 Jahre alte Frau aus Merseburg Zehntausende Euro an einen Mann übergeben. Im Nachhinein wurde sie stutzig, doch dann war es zu spät.

Betrug: Merseburgerin übergibt Zehntausende Euro an Mann mit braunkarierter Jacke

Am Dienstag übergab eine Frau aus Merseburg Zehntausende Euro an Betrüger.

Merseburg. - Eine 73 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag in Merseburg Opfer eines Schockanrufs geworden wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach gaben Betrüger bereits am frühen Nachmittag am Telefon an, dass eine Angehörige nach einem tödlichen Unfall festgenommen sei und nun schnell gehandelt werden müsse. Bereits eine gute Stunde später seien einem Mann mit gebräuntem Teint schließlich Zehntausende Euro als vermeintliche Kaution übergeben worden. Im Nachhinein sei der Frau die Situation merkwürdig vorgekommen und sie habe Anzeige erstattet.

So wird der Empfänger der vermeintlichen Kaution beschrieben:

braunkarierte Jacke und dunkle Hose

Rucksack

Die Polizei warnt ausdrücklich vor sogenannten Schockanrufen. Die Betrüger zielten immer auf das Geld der Angerufenen und ließen ihnen keine Bedenkzeit, um sich umfangreich über die Rechtslage in Deutschland informieren zu können.