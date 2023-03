Seit Freitagabend (10. März) waren Polizei und Feuerwehr an einem Badesee bei Plötzky (Schönebeck) im Einsatz. Sie suchten nach einer vermissten Person.

Plötzky - Die Polizei hat am Freitagabend die Feuerwehr zur Hilfe gezogen, sie bei der Suche nach einer vermissten Person zu unterstützen. Ort des Geschehens war der AWG-II-See bei Plötzky. Am Sonntagnachmittag fanden die Einsatzkräfte die gesuchte Person leblos im See.