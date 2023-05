Calbe (vs) - Am Dienstagnachmittag wurde eine 19 Jahre alte Frau aus Calbe Opfer von Betrügern. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie von jemandem angerufen, der sich als Polizist ausgab.

Der Betrüger suggerierte der jungen Frau, dass ihr Vater einen Unfall in Magdeburg verursacht habe, bei dem ein Mensch getötet worden sei. Ihr Vater sitze deshalb in Haft. Um ihn zu entlassen, müsse sie 48.000 Euro direkt an einen vermeintlichen Staatsanwalt zahlen, mit dem sie dann auch telefoniert haben soll.

Frau aus Calbe in Magdeburg Opfer eines Betrugs

Die junge Frau bot daraufhin ihr gesamtes Erspartes an. Eine Übergabe wurde sofort organisiert. Da sie mit den Betrügern die ganze Zeit über telefonierte, sei es ihr nicht möglich gewesen, bei einer Vertrauensperson nachzufragen.

Am vereinbarten Übergabeort in Magdeburg übergab sie das Geld auf Anweisung an einen laut ihrer Aussage "eher zwielichtigen Mann". Von dem vermeintlichen Staatsanwalt erhielt sie dann die Information, dass sie ihren Vater in Calbe abholen könne.

Am vereinbarten Ort war allerdings niemand. Als sie dann ihre Familie kontaktierte, fiel der Betrug auf. Der Opa hatte zum selben Zeitpunkt offenbar einen ähnlichen Anruf erhalten, diesen aber gleich aufgelegt.

Das rät die Polizei bei zwielichtigen Anrufen

Die Polizei und die Verbraucherschutzzentralen empfehlen in der polizeilichen Pressemitteilung, solchen finanziellen Forderungen nicht nachzugehen. So eine Zahlung, sofern sie überhaupt von der Staatsanwaltschaft gefordert werden kann, wäre auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Informieren Sie mindestens einen Vertrauten über solche Telefonate und besprechen Sie ein weiteres Vorgehen.

Bei weiterführende Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen kann sich entweder bei den Verbraucherschutzzentralen oder der Polizei gemeldet werden. Ist man bereits Opfer einer solchen Masche geworden, solle man den Betrug anzeigen. Denn nur so können die Behörden weitere Ermittlungen einleiten.