In einem Regionalzug zwischen Staßfurt und Magdeburg hat ein Mann zwei Jugendliche rassistisch beleidigt und geschlagen. Der Grund offenbar: Zu viele Menschen, zu viel Lärm.

Zu laut, zu voll: In einem Regionalzug zwischen Staßfurt und Magdeburg ist ein Betrunkener zum Angriff auf zwei Jugendliche übergegangen. Symbolbild:

Magdeburg/Staßfurt (vs) - Zu einem Übergriff und fremdenfeindlichen Beleidigungen ist es am Samstagnachmittag in einem Regionalzug zwischen Staßfurt und Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Montag hervor.

Demnach habe sich ein 45 Jahre alter Betrunkener durch die hohe Zugauslastung und Lautstärke gestört gefühlt. In der Folge habe der Mann zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren rassistisch beleidigt einem der beiden immer wieder mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Betrunkener Mann greift im Zug zwei Jugendliche an - die wehren sich

Als sein Bruder ihm zu Hilfe kommen wollte, soll der Mann auch auf ihn eingeprügelt haben. Die beiden Jugendlichen hätten ihrerseits wiederum mit Schlägen gegen den Mann reagiert. Eine junge Frau habe während des Vorfalls eine Notbremse gezogen. Ein 43-Jähriger griff ein, um den Streit zu schlichten.

Am Bahnhof Eickendorf hätten die Polizisten schließlich den Betrunkenen aus dem Zug abgeführt. Die beiden Jugendlichen seien nicht sichtbar verletzt gewesen, der Mann habe aber aus einem Ohr geblutet. Er habe Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Volksverhetzung erhalten.

Durch den Vorfall sei es zu einer Verspätung des Zuges um 50 Minuten gekommen.