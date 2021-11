Brand im Ferienparadies: Bungalow am Steinbruchsee in Pretzien wird schwer beschädigt

Die Feuerwehr war mit fünf Löschfahrzeugen in Pretzien vor Ort.

Pretzien (vs) - Am frühen Freitagmorgen, 5. November, wurde der Brand eines Bungalows im Bereich Pretzien nahe des Steinbruchsees gemeldet. Ein Zeuge hatte den Feuerschein beim Vorbeifahren bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Die Feuerwehr war mit fünf Löschfahrzeugen und 30 Kameraden im Einsatz. Personen wurden während der Löscharbeiten nicht festgestellt, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Eigentümer ist bisher noch unbekannt. Der Bungalow wurde durch das Feuer schwer beschädigt, es entstand ein Sachschaden, der auf 20 bis 30 Tausend Euro geschätzt wird. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt gilt als wahrscheinlichste Ursache.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Untersuchungen werden zeitnah aufgenommen.