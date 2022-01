Brand in Barby: Polizei ermittelt - rund 25.000 Euro Schaden

Barby (vs) - Am Sonntagnachmittag, 30. Januar, gegen 13.11 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in der Friedrichstraße in Barby gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Kameraden der umliegenden Gemeinden bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Eigentümer des im Umbau befindlichen Hauses waren nicht vor Ort. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus versiegelt, die Brandursache ist noch unklar. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Durch den Brand und das Löschwasser kam es zu Schäden am Haus, welche ohne Sachverständigengutachten auf etwa 25.000 € geschätzt werden. Die Ermittlungen dauern an.