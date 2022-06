Brandstiftung in Schönebeck - Kosten für die Feuerwehr: Haften Eltern für ihre Kinder?

Nach den Brandserien in Schönebeck und dem verheerenden Brand des Norma-Marktes in Sudenburg sind womöglich Kinder oder Jugendliche die Täter. Doch wer haftet eigentlich, wenn Kinder zündeln?

Der Misthaufen am Rande der Calbeschen Straße hat sich sicherlich nicht selbst entzündet, so viel ist sicher. Doch wer war?s? Und wer bezahlt den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Bad Salzelmen und Felgeleben?

Schönebeck/Magdeburg - Zwei kleinere Brandserien hielten Schönebecks Feuerwehren in den letzten Wochen in Atem (Volksstimme berichtete). Auch in Magdeburg richtete ein Feuer einen Millionenschaden an. Während in der Landeshauptstadt eindeutige Hinweise Kinder als Täter ins Visier der Ermittler geraten ließen, laufen die Ermittlungen in Schönebeck noch. Hier könnten ebenfalls Jugendliche gezündelt haben. Aber wer haftet eigentlich? Und wie teuer kann es werden?