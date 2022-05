Blaulicht Brandstiftung in Schönebeck: Schuppen in der Bahnhofstraße brennt - zwei Jugendliche gestellt

Keine 24 Stunden nach dem Brand in der ehemaligen Schönebecker Kartbahn brennt es schon wieder. Am Dienstag, 9. November, in den Mittagsstunden musste die Feuerwehr in die Bahnhofstraße.