Einbruch in Schönebeck: Diverse Gegenstände geklaut

In Schönebeck wurde laut Polizei in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.

Schönebeck (vs) - Am Montagnachmittag, 17. Januar, wurde der Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Schönebeck gemeldet.

Unbekannte Täter hatten sich offenbar durch einen Trick Zugang zum Hausflur verschafft und anschließend den Keller aufgesucht. Das Fahrrad, Mountainbike der Marke Rockrider, war angeschlossen und gegen unbefugte Nutzung oder Diebstahl gesichert.

Die Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.