Erneuter Diebstahl von Katalysator in Schönebeck

Schönebeck (vs) - Am Montag wurde von einem in der Freiligrathstraße in Schönebeck abgestellten Auto der Katalysator entwendet. Die unbekannten Täter durchtrennten dazu das Flexrohr und entnahmen den sogenannten Kat.

Der Eigentümer hatte das Fahrzeug gegen 10.00 Uhr vor dem Grundstück 3 abgestellt. Gegen 16.30 Uhr, als er das Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Bereits in der Nacht zu Montag hatten unbekannte Täter den Katalysator eines Nissan, welcher in der Welsleber Straße vor dem Grundstück 61d abgestellt war, entwendet. Der Diebstahl wurde gegen 9.25 Uhr bemerkt und zur Anzeige gebracht.