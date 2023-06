Die Polizei des Salzlandkreises konnte in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen drei gestohlene Fahrzeuge und ein Motorrad sicherstellen.

Schönebeck - Bereits am Montag konnte die Polizei des Salzlandkreises, in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen, drei gestohlene Fahrzeuge und ein Motorrad sicherstellen. Das wurde am Dienstag mitgeteilt.

Die gemeinsamen Ermittlungen führten zum Erfolg: Am Montagmorgen konnte eines der Fahrzeuge auf einem alten Betriebsgelände ausgemacht werden, wo es offenbar für seinen Abtransport aufgearbeitet wurde. Die sofortigen Einsatzmaßnahmen führten dazu, dass drei Fahrzeugen (gleichen Typs) und einem Motorrad, welche in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gestohlen wurden, gefunden werden konnten. Der Gesamtwert dieser Fahrzeuge liegt bei mehr als 100.000 Euro, schätzt die Polizei.

Neue Fahrzeugschlüssel waren bereits programmiert, und der Abtransport stand unmittelbar bevor.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden nach Abschluss aller zur Beweissicherung an ihre Eigentümer zurückgegeben. Gegen den Eigentümer der Werkstatt und weitere Personen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Zum Stand dieser Ermittlungen kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben.