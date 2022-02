Fahrraddiebe im Salzlandkreis unterwegs: Zeugen gesucht

Innerhalb von nur wenigen Stunden hat es in Schönebeck und in Staßfurt zwei Fahrraddiebstähle gegeben, so die Polizei.

Schönebeck/ Staßfurt (vs) - Am Dienstagnachmittag, 15. Februar, wurde in der Welchhausenstraße in Schönebeck ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad gegen 16.00 Uhr an der Hauswand des Grundstücks 21 abgestellt und mit einem Faltschloss gegen unbefugte Nutzung oder Diebstahl gesichert, so die Polizei.

Als er das Rad gegen 17.50 Uhr wieder nutzen wollte, war es verschwunden.

Wenige Stunden später dann ein weiterer Diebstahl: Am Dienstagabend wurde ein vor dem Döner-Imbiss am Holzmarkt in Staßfurt abgestelltes Mountainbike entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad gegen 19.10 Uhr dort abgestellt und nicht gesichert, da er sich nur einen Imbiss holen wollte und Sichtkontakt hatte. Als er fünf Minuten später zurückkehrte, war das Rad verschwunden.

Die Absuche führte zum Auffinden im Bereich der Apotheke in der Steinstraße. Dort hatte es ein dunkelhäutiger jugendlicher Täter abgelegt und war geflüchtet. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Revier, gern auch telefonisch unter 03471-3790 entgegen.