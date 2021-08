Feuer in Schönebeck: Salzer Straße voll gesperrt

Seit Mittag brennt es in der Salzer Straße in Schönebeck. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Brand in der Salzer Straße.

Schönebeck - Alarm für die Rettungsdienste: Offenbar ein Haus steht seit Donnerstagmittag in der Salzer Straße in Schönebeck in Flammen.

Die Einbahnstraße in der Innenstadt ist komplett gesperrt. Die Feuerwehren Tischlerstraße, Bad Salzelmen, Felgeleben und jetzt auch Ranies versuchen, den Brand zu löschen. Die Rauchsäule steht über der City. Rettungswagen stehen bereit.