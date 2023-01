Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage  Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Barby 

Einsatz der Feuerwehr in Barby: Rettung über die Drehleiter in der Elebstadt. Waren es die selben Täter?

Barby - Zu einem Brand kam es gegen 1 Uhr in der Nacht zum Freitag in der Lindenallee 1a. Als die Freiwillige Feuerwehr Barby eintraf, befand sich einer der Keller im Vollbrand. Was ist passiert?