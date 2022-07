Bördeland: Feuerwehr rückt zu Flächenbrand bei A14 aus

Während der Gemeinderatssitzung in Biere gibt es einen Feueralarm. Ein Feld nahe der Autobahn A14 brennt. Welche Erkenntnisse gibt es bis jetzt?

Biere/VS - Mitten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Biere passiert es: Feueralarm. Ein Flächenbrand wird gemeldet, wie sich später herausstellt, auf einem Feld nahe der A14 bei Biere. Kameraden verlassen die Sitzung, Feuerwehren rücken aus.