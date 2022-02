Groß Rosenburg: Einbruch in Geräteschuppen auf dem Sportplatz

Im Salzlandkreis wurde in der Ortschaft Groß Rosenburg in einen Geräteschuppen eingedrungen. Die Täter entwendeten verschiedene Gegenstände.

Groß Rosenburg (vs) - Am Freitagmorgen, 11. Februar, wurde der Einbruch in einen Geräteschuppen des Sportplatzes in der Friedrichstraße gemeldet. Um auf das Grundstück zu gelangen wurde der Maschendrahtzaun aufgetrennt, so die Polizei.

Der oder die unbekannten Täter hatten dann offenbar zielgerichtet die Tür aufgebrochen und den Schuppen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Werkzeuge, ein Kompressor und ein Kanister mit Benzin entwendet.

Der Einbruch muss in der Nacht zum 11. Februar geschehen sein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.