Plötzlich stand alles in Flammen: In Schönebeck im Salzland hat ein Feuer von einem Wohnwagen auf ein Carport und gleich mehrere andere Gebäude übergegriffen.

Wohnwagen in Schönebeck in Flammen: Plötzlich brennen auch alle anderen Gebäude

Schönebeck (vs) - Zu einem großen Brand an mehreren Gebäuden ist es am Donnerstagnachmittag in der Siedlerstraße in Schönebeck gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach blieb es nicht bei dem Wohnwagenbrand, der zuvor den Einsatzkräften gemeldet worden war. Denn beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort habe sich das Feuer bereits auf den angrenzenden Carport, die Gartenhütte und einen Schuppen ausgeweitet. Das Dach des nahestehenden Wohnhauses wurde durch das Feuer ebenfalls im Mitleidenschaft gezogen, heißt es.

Offenbar war der Brand in dem Wohnwagen ausgebrochen. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.