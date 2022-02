Kennzeichendiebstahl in Schönebeck: Täter schlagen erneut zu

Kennzeichendiebstähle gehören mittlerweile zur Normalität in Schönebeck. Erneut wurden zwei entwendet.

Immer wieder kommt es in Schönebeck zu Kennzeichendiebstählen.

Schönebeck (vs) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 8. Februar, die beiden amtlichen Kennzeichen SBK-VE 15 entwendet, so die Polizei des Salzlandkreises.

Das Fahrzeug war über die Nacht in der Warschauer Straße in Schönebeck abgestellt. Eine anderweitige Verwendung wurde polizeilich bisher nicht bekannt.

Die Anzeige wurde aufgenommen und die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.