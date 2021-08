Landstraße 65: Wildunfall nahe Schönebeck Richtung Calbe

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 17. Augusts auf der L65 nahe Schönebeck.

Schönebeck (vs) - Am frühe Dienstagmorgen, 17. August, wurde ein 44-Jähriger bei einem Wildunfall auf der Landstraße 65 nahe Schönebeck verletzt. Der Mann war mit seinem Ford Mondeo in Richtung Calbe unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte, berichtet die Polizei.

Trotz einer Gefahrenbremsung kam es zum Unfall. Das Wildschwein entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ einen verletzten Fahrer und ein schwer beschädigtes Fahrzeug. Der PKW wurde abgeschleppt und der Fahrer ins Klinikum nach Magdeburg gebracht.