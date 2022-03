Mehrere Gartenlauben in Schönebeck aufgebrochen: Nicht jeder Besitzer ist informiert

In Schönebeck wurden Gartenlauben aufgebrochen, so die Polizei. Die Besitzer wissen teils noch nicht Bescheid.

Schönebeck (vs) - Am Freitagmorgen, 18. März, wurde der Einbruch in mindestens acht Gartenlauben der Kleingartensparte „Abendfriede“ an der Magdeburger Straße in Schönebeck gemeldet. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und mit der Tatortarbeit vor Ort begonnen, so die Polizei.

Bisher konnten nicht alle geschädigten Laubenbesitzer erreicht werden. Aus der Gartenlaube des Mitteilenden wurden diverse Werkzeuge gestohlen.

Zeugen und die bisher nicht erreichten Geschädigten sollten sich bitte im Polizeirevier melden. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 03471-3790.