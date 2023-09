Beiboot der "Marco Polo" in Schönebeck erst geklaut, dann wiedergefunden

Ein Beiboot wurde in Schönebeck geklaut, so die Polizei.

Schönebeck (vs) - Von dem Schiffseigner des Fahrgastschiffes „Marco Polo“ wurde am Mittwoch, 6. September, gegen 8.00 Uhr in Schönebeck/Elbe der Diebstahl seines Beibootes festgestellt.

Unbekannte Täter haben offenbar zwischen dem 5. und dem 6. September das mit zwei Leinen fest vertäute Beiboot gelöst. Wie sie das mit einem Stahlseil und einem Vorhängeschloss am Ufer gesicherte Boot entwendeten, ist nun Bestandteil der Ermittlungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Das Beiboot konnte zum Glück rund 500 Meter entfernt am Ufer aufgefunden werden. Nach Angaben des Eigners fehlten lediglich der Bootshaken und ein Paddel.

So sieht das in Schönebeck geklaute Boot aus. Foto: Polizei

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Wasserschutzpolizeirevier Magdeburg, gern auch telefonisch unter 0391/546-2691, entgegen.