Schönebeck/Dessau-Roßlau (vs) - Eine unbekannte weibliche Wasserleiche war am 24. Februar 2023 in der Elbe bei Schönebeck (Elbe) gefunden worden, teilte die Polizei am 10. März 2023 mit.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung stellte fest, dass es sich bei dieser um die vermisste Ingrid I. handelt.

Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es, laut Polizei, keine. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Die 74-jährige Ingrid I. aus Dessau-Roßlau hatte am Freitag, den 13. Januar 2023, zwischen 21 und 23 Uhr ihr häusliches Umfeld verlassen und galt seitdem als vermisst.