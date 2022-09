Suche nach vermisster Person in Schönebeck (Fotos im Artikel)

In Schönebeck wird laut Pressemitteilung der Polizei ein Mann vermisst.

Die Polizei in Schönebeck ist auf der Suche nach einem vermissten Mann.

Schönebeck (vs) - Die Polizei des Salzlandkreises sucht bereits seit dem 24. September nach dem 42-jährigen Sven K. aus Schönebeck.

Der Vermisste hielt sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer Gartenanlage in Schönebeck auf und hat diese ohne ersichtlichen Grund verlassen. Seit diesem Zeitpunkt hat sich der Sven weder bei seiner Familie gemeldet, noch ist er für die Polizei auffindbar. Der letzte Kontakt zur Familie bestand am 20. September.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet und medizinischer Hilfe bedarf.

Der Vermisste ist:

- 178 Zentimeter groß, schlanke Gestalt

- kurze, braune Haare

- Brillenträger

- zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor

So sieht der vermisste Mann aus. Foto: Polizei

"Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen", fragt die Polizei.

Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/3790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.