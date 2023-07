Bei einem Unfall in der Söker Straße in Schönebeck wurde ein 7-jähriges Kind verletzt.

Unfall in Schönebeck: 7-jähriges Kind verletzt

Schönebeck (vs) - Bei einem Unfall am Dienstagabend, 25. Juli, wurde im Kreuzungsbereich Söker Straße / Rudolf-Breitscheid-Straße in Schönebeck ein 7-Jähriges Kind verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Söker Straße in Richtung Hoher Weg unterwegs, als es von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst wurde. Der 44-jährige Fahrzeugführer hatte sich der Einmündung zur Sökerstraße genährt und dabei das bevorrechtigte Kind offenbar nicht bemerkt.

Durch den Unfall wurde das Kind leicht verletzt und nach einer Untersuchung vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben.