Raubstraftat: Lieferdienstfahrerin in Schönebeck beklaut

Die Lieferbotin eines Schnellrestaurants in Schönebeck wurde am 10. März ausgeraubt.

Die Polizei in Schönebeck berichtet von einer Raubstraftat.

Schönebeck (vs) - Am Donnerstagabend, 10. März, wurde im Revierkommissariat Schönebeck eine Raubstraftat zur Anzeige gebracht. Gegen 21.00 Uhr erschien eine 18-jährige Mitarbeiteirn eines Lieferdienst von einem Schnellrestaurants im Kommissariat und gab an, dass sie gegen 19.00 Uhr, während der Auslieferung im Bereich des Elbtors von einem unbekannten Jugendlichen angerempelt wurde.

Hierbei fiel neben der Warmhaltebox auch die Lieferantengeldbörse zu Boden. Der Jugendlich hob die Geldbörse auf und rannte damit weg. Der Täter konnte als etwa 15-16 Jahre alt, männlich und deutsch beschrieben werden. Er war von schmaler Gestalt und hatte kurzes, dunkles Haar.

Weitere Angaben konnte die Frau leider nicht machen. Es entstand ein finanzieller Schaden im oberen zweistelligen Bereich.