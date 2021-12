Schönebeck: Cabrio in der Böttcherstraße von Unbekanntem aufgeschlitzt

Schönebeck (vs) - Am Dienstagabend, 30. November, wurde in der Böttcherstraße in Schönebeck das Verdeck eines Opel Astra (Cabrio) mit einem Messer beschädigt. Die Tat an sich wurden von Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet.

Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter aber bereits vom Tatort entfernt, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Täter wurde als 55 bis 60 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine Holzfällerjacke, dunkle Hose und dunkle Schuhe, die Haare waren grau und zerzaust.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und die Eigentümerin des Fahrzeuges informiert.