Schönebeck: Erneuter Diebstahl von Katalysator

Schönebeck (vs) - Dienstagnachmittag wurde in Schönebeck der Diebstahl an einem Auto angezeigt. Dies berichtet die Polizei. Der 75-jährige Fahrzeughalter hatte sein Auto am Freitagabend in der Straße der Jugend abgestellt, als er ihn am Samstagmorgen wieder nutzen wollte, stelle er laute Auspuffgeräusche fest.

Daraufhin begab er sich am Montag in eine Werkstatt, wo das Fehlen des Katalysators bemerkt wurde. Die bislang unbekannten Täter hatten den Katalysator auf unbekannte Weise abgetrennt und entwendet.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.