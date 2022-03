Schönebeck: Täter haben es auf zwei Baustellen abgesehen

Schönebeck (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch, 9. März, widerrechtlich Zugang zu einer Baustelle in der Magdeburger Straße in Schönebeck und entwendeten dort eine Rüttelplatte.

Die etwa 800 Kilogramm schwere Rüttelplatte war nach Arbeitsende am gestrigen Tage zwischen den Vorderrädern eines Baggers abgestellt worden. Gegen unbefugte Nutzung oder Wegnahme wurde sie mit der abgesenkten und fixierten Baggerschaufel gesichert. Durch den Diebstahl der Rüttelplatte (AMMANN APH 65/80) entstand ein Schaden von etwa 8800 Euro.

Im Bereich einer anderen Baustelle am Hummelberg brachen unbekannte Täter einen Bagger auf und entwendeten etwa 80 Liter Dieseltreibstoff. Des Weiteren wurde ein Wasserschlauch (25 Meter) von der Baustelle gestohlen. Zugang zur Baustelle erlangten die Täter, indem sie den Maschendrahtzaun der Grundstücksumfriedung durchtrennten.