Schwerer Verkehrsunfall in Schönebeck: Zwei Autos stoßen in der Paul-Illhardt-Straße zusammen

In Schönebeck kam es am Nachmittag des 18. Novembers zu einem schweren Unfall in der Paul-Illhardt-Straße.

In der Schönebecker Paul-Illhardt-Straße hat es am 18. November gekracht.

Schönebeck (vs) - Am Donnerstag, 18. November, wurden bei einem Auffahrunfall in der Paul-Illhardt-Straße in Schönebeck zwei Frauen zum Glück nur leicht verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen waren beide in Richtung Calbesche Straße unterwegs, so die Polizei.